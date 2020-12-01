Ставрополь, , 15:01 — REGNUM Частный дом загорелся в селе Водораздел в Андроповском районе Ставропольского края утром 1 декабря. В результате происшествия погиб 17-летний юноша, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, к тушению пожара было привлечено 18 человек и семь единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 ноября в одном из дачных домов в хуторе Грушовый в пригороде Ставрополя произошел пожар, в котором погибли двое пожилых людей. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание масляного обогревателя.