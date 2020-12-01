Волгоград, , 14:57 — REGNUM Мать с двумя малолетними детьми выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от пожара, в Красноармейском районе Волгограда. В огне погиб 67-летний друг семьи, организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Двухэтажный жилой дом 1950 года постройки на улице Палласовской загорелся 30 ноября примерно в 16:30. Первым возгорание увидел старший 10-летний мальчик. Он разбудил мать, спавшую вместе с другими детьми, и помог вывести из квартиры младшего брата. 35-летняя хозяйка не смогла выйти из квартиры, она вместе с трёхлетним сыном и пятимесячной дочерью выпрыгнула из окна горящего помещения. В доме остался мужчина, проживающий с ними, он скончался от отравления продуктами горения.

Женщина повредила бедро, она госпитализирована, её здоровью и жизни детей ничего не угрожает. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.