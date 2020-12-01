Батуми, Грузия, , 14:41 — REGNUM Сотрудники полиции в Батуми 1 декабря задержали трёх участников акции протеста. Об этом сообщает интернет-издание Netgazeti.

Активисты требуют, чтобы к ним вышел председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе. Участники акции рассказали журналистам, что задержания якобы связаны с тем, что протестующие запускали в воздух гелиевые шарики с надписью: «Торнике — раб».

«Молодой человек спросил полицейского, имеет ли он право запустить в воздух шарик, — заявил депутат Верховного совета Аджарии Элгуджа Багратиони. — Полицейский проколол шарик у него перед носом и после этого задержал его».

Начальник полиции Батуми Котэ Ананиашвили подтвердил, что правоохранители задержали троих участников протестной акции. Он опроверг заявления, что задержания были связаны с запуском воздушных шаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, их члены отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В Батуми протестная акция у здания правительства не прекращается с 8 ноября. Накануне там сообщили о задержании четырех человек.

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