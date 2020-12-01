Хараре, , 14:45 — REGNUM Тело одного из оказавшихся в ловушке под землей горняков в Зимбабве было извлечено из заброшенной шахты через пять дней после ЧП. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление министра местного самоуправления Моники Мавхунги.

По ее словам, по меньшей мере девять человек все еще находятся в ловушке под землей.

В минувшую среду, 25 ноября, шестерым нелегальным шахтерам удалось спастись после обрушения шахты, вызванного беспорядочными взрывами.

Спасательные работы были затруднены дождем, который размягчил землю в отверстии шахты, где были сосредоточены спасательные усилия. В минувшие выходные один доброволец погиб во время камнепада.

Семьи шахтеров выразили разочарование темпами спасательных работ, проводимых правительством и местными горнодобывающими компаниями.

Осушение шахты все еще продолжается.

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