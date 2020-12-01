Ульяновск, , 14:16 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения более 45 млн рублей бюджетных средств при строительстве дороги. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» заключило с обществом «Грааль» контракт почти на 150 млн рублей на строительство дороги в Засвияжском районе Ульяновска. Данные работы были включены в мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в заявке на участие в аукционе компания представила копии фиктивных документов о наличии опыта при выполнении аналогичных работ в Волгограде. Также правоохранители полагают, что заказчик и подрядчик нарушили требования в части определения гарантийного срока качества дорожных работ, а коммерческая структура неправомерно получила аванс.

В сообщении отмечается, что по иску областной прокуратуры контракт признан недействительным, с общества взыскано более 45 млн рублей промежуточного платежа и процентов за незаконное пользование бюджетных средств.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения 6 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства многоквартирного дома для детей-сирот, сообщает региональная прокуратура. В совершении преступления подозревают руководство одной из строительных организаций.

Подробнее: Ульяновскую фирму подозревают в мошенничестве с жильём для сирот