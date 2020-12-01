Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 14:11 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают нести круглосуточное дежурство на промплощадке бывшего химического предприятия в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Как сообщает сегодня, 1 декабря, пресс-служба данного ведомства, безопасность работ по ликвидации опасных объектов обеспечивается подвижными постами пожарной техники Усольского гарнизона и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области.

К примеру, сотрудники радиационной, химической и биологической защиты Сибирского спасательного центра МЧС России, Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ежедневно проводят замеры концентрации основных опасных веществ в окружающем воздухе.

«Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Угрозы жизнедеятельности населения нет», — пояснили спасатели.

На месте работ сосредоточена группировка сил и средств численностью 102 человека, 27 единиц пожарно-спасательной техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

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Серьёзный разговор по поводу проблем «Усольехимпрома», где десятилетиями копились токсичные химические вещества, президент России Владимир Путин инициировал в ходе совещания, состоявшегося в конце июля 2020 года, поручив профильным министерствам и ведомствам оказать необходимое содействие. Прежде всего это касается обеззараживания опасных объектов и защиты людей, обеспечения бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранения занятости для граждан, работающих на территории бывшего «Усольехимпрома».

На днях, 26 ноября, профильные ведомства, а также власти региона, доложили главе государства о том, как продвигается данная работа.

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Накануне, 30 ноября, глава российского правительства Михаил Мишустин известил о том, что на ликвидацию химических отходов в Усолье-Сибирском из резервного фонда выделяются более 100 млн рублей.

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