Казань, , 14:11 — REGNUM В Татарии несколько лет пытались найти мужчину, который подозревается в убийстве пожилых женщин. Задержать мужчину удалось в Казани.

Как сообщает 1 декабря «Татар-Информ», его задержали накануне. Известно, что злоумышленник старше 30 лет. Мужчина был объявлен в розыск с 2011 года. Несколько силовых ведомств были привлечены к его поимке. У следствия был образец ДНК преступника, который обнаружили на месте одного из убийств в Казани. Образец совпал с ДНК задержанного.

С марта 2011 года по октябрь 2012 года мужчина душил пожилых женщин подручными средствами в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Предположительно, он заходил в квартиры жертв, представившись сотрудником социальных служб. Фоторобот подозреваемого регулярно появлялся все эти годы в СМИ, но каких-либо сведений не поступало. Предполагалось, что преступник мертв либо находится за решеткой за более мелкое преступление.

По версии следствия, всего жертв более 30.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2020 года, в Татарии следователи установили новый эпизод преступной деятельности жителя Нижнекамска, который несколько раз нападал на женщин. Ранее СКР по РТ установил два преступных случая по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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