Брянск, , 13:20 — REGNUM По подозрению в торговле оружием задержаны двое жителей Брянской области. Мужчины восстанавливали пистолеты, винтовки и автоматы в специальной мастерской.

Злоумышленников задержали в ходе контрольной закупки сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с региональным УФСБ. Восстановлением и переделкой огнестрельного оружия подозреваемые занимались в специально оборудованной мастерской. Из незаконного оборота изъяты пистолет-пулемёт Шпагина, пулемёты «MG-34» и «MG-42», карабин системы Маузера 98К, револьвер системы Нагана, пистолеты ТТ, Вальтер P38 и Борхардт-Люгер («Парабеллум»), две магазинных винтовки, девять единиц основных частей огнестрельного оружия, девять единиц холодного оружия, а также боеприпасы к стрелковому оружию различных калибров.

Возбуждено уголовное дело, сообщает «Брянская губерния».