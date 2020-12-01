Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Двое неизвестных совершили вооруженное ограбление Тбилисского морского госпиталя. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По информации журналистов, нападение произошло в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Злоумышленники после того, как забрали деньги, удалили записи с камер видеонаблюдения.

«Вошли внутрь, забрали деньги. Было два вооруженных человека, которым оказал сопротивление один из охранников. Видны следы от трех пуль. Забрали 3500 лари (более $1 тыс.)», — рассказал журналистам исполнительный директор госпиталя Дмитрий Шавдия.

Официальной информации по данному происшествию нет. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.