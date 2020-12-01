Владивосток, , 12:14 — REGNUM Без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке остаются порядка 50 жилых домов, в которых живут более 1,1 тыс. человек. Об этом 1 декабря сообщили в экстренных службах региона.

«Остаётся нарушенным энергоснабжение в городе Владивостоке, на острове Русский — 47 жилых домов с населением более 1100 человек», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Уточняется, что электроэнергия в эти дома подаётся по графику от резервных источников питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября движение по автомобильному мосту на остров Русский было закрыто из-за падения льда с его вант. Обледенение моста произошло из-за прохождения по Приморью снежного циклона.

Для налаживания пассажирского сообщения материковой части Владивостока с островом Русский Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России выделил четыре десантных катера.

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