Дакар, , 12:18 — REGNUM Более 40 человек были арестованы в Сенегале после того, как полиция провела обыски в «центрах реформ», связанных с влиятельным мусульманским духовным лидером и оппозиционным политиком. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление жандармерии.

Более 370 человек были освобождены из центров во время рейдов, проведенных с четверга, 26 ноября, по субботу, 28 ноября, в центрах, связанных с Серинье Моду Кара Мбаке, говорится в заявлении.

Аресты были частью расследования предполагаемой торговли людьми и каннабисом, а также кражи скутеров.

Пресс-служба Мбаке опровергла эти обвинения.

«Жандармерия не обнаружила наркотиков ни в одном из исправительных центров, [которые принимают] жертв наркомании, молодых бывших заключенных и умственно отсталых», — отметили в пресс-службе Мбаке, который также является лидером политической партии.

Правительство не должно «наказывать группу», а вместо этого должно предложить помощь центрам, которые «преуспели там, где официальные структуры не предлагают решений, несмотря на их миллиардный бюджет», говорится в заявлении.

В жандармерии, однако, сообщили, что люди в центрах живут «в плачевных санитарных условиях». Некоторые из них были сильно истощены и имели «видимые признаки телесных повреждений и насилия».

Другие «потеряли рассудок», добавили в жандармерии.