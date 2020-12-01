Москва, , 12:01 — REGNUM Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась с иском в Никулинский суд Москвы о взыскании порядка 1 млрд рублей с топ-менеджера компании «Стройфасад» Станислава Кюнера, которого ранее осудили на восемь лет за хищения при реконструкции резиденции президента в Ново-Огареве.

«Судом принят иск ФСО к Кюнеру. Заседание назначено на 23 декабря», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево и об организации преступного сообщества было возбуждено весной 2017 года. Главным фигурантом дела является глава ФГУП ФСО «Атэкс» Андрей Каминов. Он задержан в Москве.

Также в рамках дела были задержаны экс-заместитель Каминова Станислав Кюнер, экс-гендиректор ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и трое петербургских коммерсантов, субподрядчиков ФГУП «Атэкс». В июле 2020 года Кюнера приговорили к восьми годам колонии.