Магнитогорск, Челябинская область, , 11:59 — REGNUM Житель Магнитогорска Челябинской области перевёл мошенникам 340 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции установили, что 39-летнему мужчине позвонили граждане, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. По их словам, у него несанкционированно списывали деньги и пытались оформить на его имя кредит. Затем мошенники убедили его оформить на себя кредитное обязательство, снять деньги и отдать им. После всех операций гражданин и лишился денег.

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование. Отметим, подобный случай не первый в Челябинской области.