Усть-Луга, Ленинградская область, , 12:08 — REGNUM Во время погрузо-разгрузочных работ на железнодорожных путях в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области рабочего зажало между вагонами, мужчина погиб. Об этом 1 декабря сообщил в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Несчастный случай произошел в субботу, 28 ноября, около 19:33 мск при производстве маневровой работы по осаживанию вагонов в порту Усть-Луга. Составитель поездов был зажат между вагонами и ходовой рамой экскаватора-выгружателя. От полученных травм рабочий скончался.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности», — уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.