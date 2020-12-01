Южно-Сахалинск, , 11:56 — REGNUM На Сахалине на берегу реки Длинная обнаружен труп 37-летнего жителя Поронайска. Проводится проверка по факту гибели мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следователям уже удалось установить, что погибший катался на коньках на реке и провалился под лёд. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия от закрытия органов дыхания водой при утоплении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, на озере Буссе в Корсаковском районе, 26 ноября первый в этом сезоне рыбак провалился под лёд. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из холодной воды. Как пишетАСТВ, видео происшествия появилось в сахалинских мессенджерах.