Бамако, 1 декабря 2020, 11:59 — REGNUM Боевики-исламисты, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпустили ракеты по трем военным базам на севере Мали, передаёт BBC Africa.
Атакам подверглись французские военные базы в Кидале, Менаке и Гао, однако официальные лица не сообщали о числе погибших или раненых.
Инцидент является редким скоординированным нападением террористов на иностранные войска, отмечают репортёры.
Пресс-секретарь правительства Мали заявил, что база ООН в Кидале была повреждена.
Ранее в этом месяце французские войска убили Ба Аг Муссу, военного лидера самой известной джихадистской группировки Мали.
В африканском регионе Сахель размещены более 5000 военнослужащих армии Франции.