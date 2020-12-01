Бамако, , 11:59 — REGNUM Боевики-исламисты, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпустили ракеты по трем военным базам на севере Мали, передаёт BBC Africa.

Атакам подверглись французские военные базы в Кидале, Менаке и Гао, однако официальные лица не сообщали о числе погибших или раненых.

Инцидент является редким скоординированным нападением террористов на иностранные войска, отмечают репортёры.

Пресс-секретарь правительства Мали заявил, что база ООН в Кидале была повреждена.

Ранее в этом месяце французские войска убили Ба Аг Муссу, военного лидера самой известной джихадистской группировки Мали.

В африканском регионе Сахель размещены более 5000 военнослужащих армии Франции.