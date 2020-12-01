Томск, , 11:48 — REGNUM В Томской области зарегистрировано ещё шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям.

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"Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганнной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе от COVID-19 скончался 171 человек.

Тем временем в регионе за сутки выявлено 198 новых носителей, а общее число случаев заражения достигло 18 641. Из числа инфицированных к настоящему времени выздоровели 13 669 человек. В обсерваторах находятся 45 человек.