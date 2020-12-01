Курган, , 11:44 — REGNUM В Кургане вынесен приговор семейной паре, которая вовлекала женщин в занятие проституцией. В их фирме по оказанию интимных услуг работали пятеро несовершеннолетних девочек, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2015 года по 2019-й супруги для получения незаконной прибыли привлекли к занятию проституцией 12 девушек, в том числе пять подросткового возраста. При этом осуждённая сама ранее оказывала платные интимные услуги в фирме сутенёра, который впоследствии стал её мужем.

Девушки вовлекались в проституцию обещаниями быстрых заработков, но попадали в долговую кабалу. Кроме того, в январе 2019 года одна из них решила прекратить занятия проституцией, но жена сутенёра принуждала её продолжить данную деятельность угрозами насилия.

Суд приговорил сутенёра к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его жена получила пять лет заключения, которое ей отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.