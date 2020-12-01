Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В массовом дорожно-транспортном происшествии на внутреннем кольце кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, где столкнулись четыре автомобиля и автобус, развозивший рабочих завода, погиб один человек. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

В ДТП с четырьмя авто и автобусом на КАД погиб человек. ДТП и ЧП СПб

ДТП случилось около 09:40 мск 1 декабря на 24 километре внутреннего кольца КАД. По предварительным данным, произошло попутное столкновение четырех легковых автомобилей и автобуса завода Hyundai. В момент столкновения он был без пассажиров.

«Погиб один человек, — уточнили в пресс-службе. — Поврежденными машинами заняты вторая и третья полосы КАД. Имеется незначительный затор».

В настоящее время на месте находятся сотрудники эксплуатирующей подрядной организации и МЧС. Проезжая часть на месте ДТП сухая.

«Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет. Причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранительные органы», — уточнили в дорожном ведомстве.

Отметим, по данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 09:05 мск на внутреннем кольце КАД (съезд на проспект Энгельса) произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и микроавтобуса.

«При оформлении европротокола в транспортные средства врезался внедорожник «Тойота» на летней резине. Водитель внедорожника погиб на месте аварии», — уточнили в полиции.