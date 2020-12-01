Ярославль, , 11:16 — REGNUM В Ярославской области в ноябре зарегистрировано 5019 случаев коронавируса, месячный прирост составил 44 процента. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Данные по распространению инфекции за последние 14 дней ИЦК

Выше месячный прирост числа заболевших был всего в двух регионах Центрального федерального округа — Тверской (58%) и Костромской областях (55%). За все время пандемии в Ярославской области заболело 16 617 человек, успели выздороветь 15 611 ярославцев.

Месячные итоги в регионах ЦФО ИЦК

По данным на 1 декабря за сутки в регионе инфицировано коронавирусом еще 184 человека, выписано 197. За сутки умер один пациент с COVID-19. Это мужчина 1959 года рождения. По данным федерального оперштаба в Ярославской области отмечено 85 летальных исходов.

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