Октябрьский район, , 11:15 — REGNUM В Приморье вынесен приговор 39-летнему мужчине, который обвинялся в систематическом истязании малолетнего сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В ходе следствия и в суде установлено, что с декабря 2018 года по январь 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в частном доме в селе Октябрьского района Приморского края избивал руками и ногами, а также ремнём, шестигранным ключом и кочергой несовершеннолетнего ребёнка.

При этом не раз выставлял сына без тёплой одежды на мороз зимой.

«Систематическим насилием он причинял ребёнку физические и психические страдания. Все дети из семьи изъяты и переданы опекунам», — пояснили следователи.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют в истязании подростка.