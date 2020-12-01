Кызылорда, Казахстан, , 11:12 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в Сырдарьинском районе Кызыл-Ординской области Казахстана. Об этом 1 декабря заявил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, пожар произошел в общежитии контейнерного типа для работников месторождения «Бектас-Коныс». Площадь возгорания составила 1450 кв. метров. Ближайшая пожарная часть расположена в 160 км.

Уали уточнил, что в общежитии проживают 30 человек. В столовой размещены 27 человек. Она находится в 19 км от места проживания. Огнем уничтожено 48 контейнеров.