Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге 25-летняя уроженка Московской области во время семейной ссоры заколола мужа ударом ножа в сердце, сообщили 1 декабря в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Петербургу. В свою очередь в СМИ уточняют, что предполагаемой убийцей оказалась известная фотомодель.

По официальным данным, ссора между супругами произошла в ночь с 28 на 29 ноября 2020 года, в квартире одного из домов по Гагаринской улице в центре Петербурга. В какой-то момент женщина ударила своего 28-летнего мужа ножом в грудь. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался спустя непродолжительное время.

По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — учили в ГСУ СКР по Петербургу.

По данным ряда СМИ, подозреваемая по делу оказалась фотомоделью, которая снималась для глянцевых журналов и работала на подиумах за рубежом. Мотивом преступления называется ревность.