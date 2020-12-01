Пермь, , 10:59 — REGNUM В Кизеле Пермского края днем 30 ноября на пешеходном переходе автомобиль сбил двух 12-летних девочек. Школьниц с места ДТП госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По факту ДТП полиция проводит проверку. По данным правоохранителей, легковая машина следовала по ул. Пролетарская в направлении ул. Учебная. За рулем находился мужчина, лишенный права управления транспортом за пьяную езду. Известно, что во время управления автомобилем водитель разговаривал по телефону.

В результате ДТП девочки получили множественные ссадины лица и тела и переломы рук. Обеим назначено амбулаторное лечение.