Иркутск, , 10:59 — REGNUM Масляные пятна появились на реке Ангаре в Иркутске, в инциденте разбирается прокуратура. Об этом сообщает 1 декабря Интерфакс со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, демонстрирующий масляные пятна на поверхности воды. Отмечалось, что реку сняли на видео в районе Нижней набережной.

В прокуратуре отметили, что утром к этому месту выехали специалисты Росприроднадзора. Они взяли пробы, чтобы выяснить причины загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разлив нефтепродуктов произошёл в Усть-Илимске Иркутской области. В акватории Ангары тогда также появились масляные пятна.

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