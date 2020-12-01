Волгоград, , 10:55 — REGNUM Несколько стендов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, повредил неизвестный в Заплавненском сельском поселении Ленинского района Волгоградской области. Злоумышленником оказался девятилетний школьник, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Памятные стенды были установлены на территории парка культуры и отдыха. Трещины и вмятины на них обнаружили 30 ноября. Полицейские выяснили, что повредил конструкции школьник — мальчик сознался в проступке и пояснил, что разбил стенды рукой беспричинно, возвращаясь домой после учёбы. По оценке главы администрации села ущерб составил свыше девяти тысяч рублей.

Со школьником и его законными представителями проведут профилактическую беседу.