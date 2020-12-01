Стокгольм, , 10:17 — REGNUM Сотрудники Государственного ветеринарного института Швеции выявили у диких птиц опасный и высокопатогенный птичий грипп H5N8. Зараженных птиц специалистам удалось найти сразу в нескольких местах по стране. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Белощекая казарка, присланная в лабораторию с территории Готланда, дала положительный результат при первоначальном анализе.

В настоящее время проводится дальнейшее исследование. Еще одна белощекая казарка и сокол-сапсан, обнаруженные в Лунде, также показали положительный результаты теста.

Напомним, что 17 ноября птичий грипп был обнаружен в стаде индеек на юге Швеции в Сконе. Теперь первые случаи заболевания высокопатогенным H5N8 также были подтверждены у диких птиц, доставленных в лабораторию из разных частей Швеции.

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