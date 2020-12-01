Благовещенск, , 09:50 — REGNUM В Амурской области в отношении 28-летнего жителя города Свободный возбуждено уголовное дело за дачу взятки инспектору ГИБДД. Мужчина пытался купить себе водительское удостоверение без сдачи экзамена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Дагестане экс-начальник колонии помогал незаконно освобождать осужденных

Обвиняемый передал инспектору ГИБДД 80 тыс. рублей. Взамен он должен был получить водительское удостоверение категорий «В», «С» и «D». Но был задержан, а позже по решению суда и арестован на время следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник лечебно-исправительного учреждения в Махачкале предстанет перед судом запопытку незаконно организовать условно-досрочное освобождение (УДО) для пятерых осужденных. Также ему вменяется в вину причастность к хищению бюджетных средств.