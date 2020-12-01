Джаяпура, Индонезия, , 09:49 — REGNUM Толпа сожгла дом кандидата на пост главы округа Бовендигул, расположенного на юге провинции Папуа в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что несогласные с решением Всеобщей избирательной комиссии снять с выборов кандидатов Юсака Ялуво и Якоба Веремба, толпа сожгла дом кандидата на пост главы округа Бовендигул Хаэрул Анвара.

Кроме того, протестующие напали на журналиста и полицейского.

Напомним, региональные выборы в Индонезии планируется провести 9 декабря 2020 года, несмотря на угрозу распространения коронавируса.