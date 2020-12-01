Волгоград, , 09:57 — REGNUM Проникающее ножевое ранение получил один из посетителей кафе в Тракторозаводском районе Волгограда. 34-летний мужчина оказывал знаки внимания чужой девушке, выяснение отношений вышло за рамки словесного конфликта, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Конфликт между двумя компаниями отдыхающих произошел в кафе гостиничного комплекса по улице Костюченко вечером 21 ноября. Молодому человеку не понравилось, что к его девушке начал проявлять внимание один из посетителей. Мужчины вышли на улицу, после словесной перепалки «защитник» взял нож и ударил им оппонента.

По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний ранее судимый житель Камышина, он находится в изоляторе временного содержания, в отношении него избирается мера пресечения.