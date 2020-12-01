Орел, , 09:40 — REGNUM Руководитель компании-застройщика по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере задержан в Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан генеральный директор ООО «Пенобетон-Орёл», решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнила представитель надзорного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве — в связи с обманом участников долевого строительства. По версии следствия, руководитель стройфирмы в 2014—2017 годах заключил с местными жителями предварительные договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в населенном пункте Змиёвка Свердловского района. От дольщиков он получил более пяти миллионов рублей, однако в строительство деньги вложены не были.

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