Красногорск, , 09:37 — REGNUM Утром 1 декабря на Лыткаринском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Об этом 1 декабря сообщает Telegram-канал Mash.

Также к сообщению прикреплена видеозапись, на которой запечатлены последствия массовой аварии, произошедшей рано утром, и видны поврежденные в результате ДТП автомобили.

Кроме того, указывается, что причиной произошедшего стал гололед и что никто в результате ДТП не пострадал. При этом добавляется, что настоящее время из-за этого на шоссе образовалась большая пробка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября стало известно, что один человек погиб в результате дорожной аварии с участием туристического автобуса в уезде Наньтоу на Тайване.