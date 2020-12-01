Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:41 — REGNUM По официальной версии ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» — владельца трубы, из которой 24 ноября была утечка нефтепродуктов в Хабаровском крае, нефть вытекла при проведении подготовительных работ к демонтажу — трубопровод после июльского ЧП не эксплуатируется.

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Разлив не такой масштабный, какой случился в июле, однако нефть снова попала в озеро, и вполне вероятно, что в Амур тоже, поскольку в него из озера бежит протока реки Горная. Факт утечки в водоём тщательно скрывается, дорога перекрыта, шлагбаум под охраной, пишет DVHAB.ru.

«Приняты все необходимые меры для оперативной локализации выхода нефтесодержащей жидкости. Работают специализированные службы предприятия. Незначительное количество нефтепродуктов попало в ручей Безымянный. Благодаря своевременной установке боновых заграждений на ручье, попадание нефтепродукта в озеро Голое и реку Амур не было допущено», — цитирует издание пресс-службу «Роснефти».

При этом, по мнению журналистов, утверждение о незначительности количества нефти в Безымянном и недопущении дальнейшего попадания черного золота в озеро (Безымянный течет в Голое) не соответствует действительности.

Почему в трубопроводе была нефть, если он законсервирован? Специалист в этой области пояснил, что вряд ли «Роснефть» втайне продолжала использовать аварийный трубопровод. По его мнению, даже после остановки эксплуатации, в нём остаётся ещё очень много топлива.

«Рельеф местности по пути пролегания магистрали, естественно, неровный, соответственно, трубопровод повторяет его изгибы. Там, где, например, часть трубопровода напоминает параболу, нефть остаётся. В таких местах, например, на участке длиной два километра может оставаться около сотни тонн», — считает эксперт, имеющий опыт работы в «Экоспасе».

Самая вероятная причина утечки — разгерметизация трубопровода в месте несанкционированной врезки. Нефть воруют, отсюда и объяснение причины, почему именно на этом участке периодически случаются утечки. Труба находится рядом с дорогой, что очень удобно для слива топлива. Воры сверлят в трубе отверстие, а потом просто приваривают на месте врезки фланец. Почву в межсезонье «водит», соответственно, водит и конструкции, швы расходятся и содержимое вытекает.

«Сама труба крепкая и надёжная, несмотря на свой солидный возраст, вся причина в таких повреждениях», — пояснил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольском районе Хабаровского края произошла разгерметизация выведенного из эксплуатации нефтепровода. Площадь загрязнения составила 0,1 га. В региональном СУ СК РФ начали проверку по факту разлива.