Петропавловск-Камчатский, , 09:23 — REGNUM На Камчатке машинист буровой установки ООО «ДГРК» получил серьёзные травмы на производстве. Мужчина госпитализирован с гематомами волосистой части головы, закрытым компрессионным переломом позвонков, ушибом почек, ушибом мягких тканей спины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Известно, что машинист 1990 года рождения 27 ноября ремонтировал буровую установку. Металлическая мачта сложилась, как уточняется самопроизвольно, и ударила мужчину по голове.

Следственное управление проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция начала расследование по факту гибели 53-летнего мужчины при строительстве Дворца культуры в Уральске.