Зимовниковский район, Ростовская область, , 09:31 — REGNUM В Ростовской области 13-летняя девочка родила сына. Инцидент произошёл в Зимовниковском районе, о чём сообщает местная общественно-политическая газета «Степная Новь».

Ребёнок родился в цыганской семье. Мальчик появился на свет здоровым. Уточняется, что отец старше матери всего на один год — ему 14 лет.

ИА REGNUM напоминает, что вступление в половую связь с несовершеннолетней преследуется по закону. Будет ли организована по данному факту доследственная проверка, неизвестно.