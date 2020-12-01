Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В Петербурге кассир автосалона подозревается в хищении 32 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, воровку ищет полиция.

Заявление о крупном хищении поступило 30 ноября в полицию Красносельского района от гендиректора сети автосалонов. Женщина сообщила, что 28−29 ноября из автосалона на Таллиннском шоссе похищена крупная денежная сумма. По данным заявительницы, к преступлению причастна 48-летняя кассир автосалона, которая из кассы организации присвоила 32 миллиона 120 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленницы», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», подозреваемая похитила из кассы одного автосалона более 17 млн рублей, из кассы другого — 14,5 млн рублей, из кассы управляющей компании — еще 647 тыс. рублей, после чего скрылась.

«Кассиршу изобличают записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев», — отмечает источник.