Ростов-на-Дону, , 09:13 — REGNUM С начала 2020 года в Ростовской области зарегистрировано более 12,4 тыс. пожаров, в результате которых погибли 173 человека, в том числе пять детей. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС России Владимир Устин.

В сельских территориях произошло 7,1 тыс. пожаров, в городах — 5 тыс. 288 возгораний. Ожоги и травмы различной степени тяжести в результате возгораний получили 213 жителей Дона.

Основными причинами пожаров представитель ведомства назвал остается неосторожное обращение с огнём и неправильная эксплуатация электрооборудования.