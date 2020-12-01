Абакан, , 09:08 — REGNUM Правоохранители в Хакасии объявили в розыск женщину 1989 года рождения, которая не выходят на связь с отцом с июня 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, с ней без вести пропал и её восьмилетний ребёнок.

Женщине, как отмечается, на вид 30−35 лет, рост — около 167 см, европейский тип лица, волосы длинные тёмно-русые.

«Могут находиться в Ярославской области», — добавили в министерстве.

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