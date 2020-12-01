Уральск, Казахстан, , 08:54 — REGNUM Полиция начала расследование по факту гибели 53-летнего мужчины при строительстве Дворца культуры в Уральске, сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанской области.

В региональном управлении здравоохранения сообщили, что сообщение о происшествии поступило в 15:00 (13:00 мск) 30 ноября. По данным управления, строитель сорвался с 15-метровой высоты. Смерть наступила до приезда врачей скорой помощи.

По данным казахстанского издания Tengrinews, строительством Дворца культуры в Уральске занимается компания «Альтаир». Объект возводится за счет отчислений недропользователей Карачаганакского месторождения.