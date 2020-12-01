Бичурский район, Бурятия, , 08:50 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии правоохранители расследуют убийство 17-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, по обвинению в совершении преступления задержан 31-летний местных житель.

Предварительно установлено, что 28 ноября обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым в селе Малый Куналей. Вспомнив об обиде на семью своей супруги, он решил тут же пойти к ним и разобраться. По его мнению, родственники скрывали от него местонахождение жены.

«Зайдя в дом семьи потерпевшего, мужчина стал оскорблять и унижать домочадцев. В это время между злоумышленником и подростком произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый, вооружившись кухонным ножом, нанес одно ножевое ранение в область груди потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия», — отметили в следствии.

В результате подросток скончался на месте. Подозреваемого задержали позже в доме его знакомого. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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