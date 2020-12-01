Джакарта, , 08:38 — REGNUM В Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что 550 жителей эвакуировались после извержения вулкана Семеру в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что вулкан выбросил в воздух горячее облако, достигшее 2000 метров.

По последним данным, жителей эвакуировали в два временных пункта размещения. Агентство призывает население не приближаться к вулкану в радиусе 1 км. Кроме того, жителей призвали не подходить к вулкану ближе, чем на 4 км с южной и юго-восточной стороны.

Между тем, примерно в 03:00 по местному времени агентство сообщило о дожде, смешанном с вулканическим пеплом.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Левотоло в Индонезии выбросил столб пепла на высоту примерно 700 метров от вершины вулкана.

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