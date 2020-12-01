Южно-Сахалинск, , 08:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в Сахалинской области. Об этом 1 декабря сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Уточняется, что сейсмособытие было отмечено в 09:54 (01:54 мск), эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 83 км в северо-западном направлении от г. Томари в акватории Татарского пролива, а их очаг залегал на глубине 590 км.

Также отмечается, что землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось, звонков на телефон доверия и телефоны дежурной смены не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Аргентины.