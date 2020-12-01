Горно-Алтайск, , 08:14 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано сразу шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончавшимся было от 70 до 93 лет, двое из них проживали в Горно-Алтайске. Также умерли по одному жителю Онгудайского, Майминского, Чемальского районов, а также соседнего Алтайского края. У всего была диагностирована коронавирусная пневмония. Пятеро также страдали рядом сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 111 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 105 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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