Джакарта, , 08:09 — REGNUM Вулкан Левотоло в Индонезии выбросил столб пепла на высоту примерно 700 метров от вершины вулкана или на 2123 метра над уровнем моря, сообщает Detik.

По данным мониторинга на посту наблюдения за вулканом Левотоло, столб пепла серого цвета наклоняется к югу.

Извержение вулкана произошло 30 ноября 2020 года в 23:20 по местному времени. Извержение было зафиксировано сейсмограммой с максимальной амплитудой 24 миллиметра и продолжительностью примерно 2 минуты 25 секунд.

В связи с высокой активностью вулкана жителей призвали не приближаться к вулкану в радиусе четырех километров.

Сообщений о пострадавших в результате извержения вулкана не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, более 4600 жителей Индонезии эвакуировали после извержения вулкана Левотоло в провинции Восточная Нуса Тенггара.

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