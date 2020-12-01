Тегеран, 1 декабря 2020, 08:08 — REGNUM Оружие, из которого был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, управлялось через космос. Об этом сообщил иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источник.
«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — рассказал собеседник телеканалу.
Напомним, 27 ноября на Фахризаде было совершено покушение, когда он ехал в автомобиле в районе города Дамовенд в провинции Тегеран. По учёному открыли огонь из стрелкового оружия, установленного в автомобиле Nissan. Затем этот автомобиль был взорван. Физик получил тяжёлые ранения и умер в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, иранские спецслужбы прогнозировали покушение на Фахризаде.
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