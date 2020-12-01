Петропавловск-Камчатский, , 07:33 — REGNUM На Камчатке 1 декабря в столице региона не состоялось открытие новогодних ёлок в микрорайонах города. Мэрия Петропавловска-Камчатского сообщила только о том, что данные праздничные мероприятия переносятся на более поздний срок.

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«О дне и времени мероприятий будет сообщено дополнительно», — сообщили в администрации города.

Возможно, перенос праздничных мероприятий связан с прошедшим снегопадом. В городе ведутся работы по уборке снега в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка готовится масштабно отпраздновать Новый год. Уже с 5 декабря в Петропавловске-Камчатском начнутся праздничные мероприятия, которые продлятся месяц. Открытие новогодних ёлок в микрорайонах города было запланировано на 1 декабря.