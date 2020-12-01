Петропавловск-Камчатский, , 06:12 — REGNUM Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает управление МЧС России по Камчатке.

Сообщается, что пожар произошел в здании на проспекте Победы. Спасателям потребовалось задействовать специальные устройства для эвакуации двух жильцов, остальным удалось самостоятельно покинуть дом. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Отмечается, что в результате возгорания в доме оказались повреждены два балкона. В настоящее время сотрудники пожарного надзора выясняют причину произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пожар произошел в жилом доме в Пензенской области. В результате возгорания погибли мужчина и женщина. Причина пожара выясняется.