Ульяновск, , 05:34 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области у местной дорожно-строительной компании украли дорожные ограждения. В совершении преступления подозревают ранее судимого работника организации, сообщает УМВД по региону.

В полицию обратился руководитель организации по строительству автомобильных дорог. По его словам, с территории предприятия было похищено 32 металлических дорожных ограждения.

В поле зрения правоохранителей попал 51-летний ранее судимый сотрудник организации. По данным полиции, мужчина попросил своего приятеля подъехать на грузовом автомобиле на территорию предприятия и загрузил дорожные ограждения. В ведомстве отмечают, что похищенное было сдано в пункт приёма металлолома.

Подозреваемый задержан, по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Ульяновской области одна из местных ферм осталась без 80 метров забора. По данным полиции, 54-летний безработный местный житель сдал похищенный забор в пункт приема металла.

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Напомним также, что ранее на одной из строительных площадок в Ульяновске срезали кабель с автокранов.

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