Владивосток, , 05:02 — REGNUM В ликвидации последствия ЧС в Приморье и в условиях оторванности от материка, «Макдоналдс», который планирует открыть свои рестораны во Владивостоке в декабре, уже сейчас оказывает помощь в пункте питания на Поспелово, 40 на острове Русский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первый автомобиль с продукцией был отправлен на остров 30 ноября.

«Мы следим за развитием ситуации, планируем поддерживать жителей острова и раздавать еду, пока в этом есть необходимость», — сказали представители «Макдоналдс».

На Русском работают две стационарные полевые кухни. Крупные торговые сети «Реми» и «Самбери» организовали работу автолавок — таким образом оказывается помощь жителям, которые пока не имеют возможности оперативно добраться до материка.

По словам зампредседателя правительства Приморья Константина Шестакова, бизнес всегда активно помогает справляться с последствиями ЧС.

«Продукты, горячее питание, вода, оборудование для спасателей и расходники для него — это лишь маленькая часть той поддержки, которую оказывают предприниматели. Благодарю от себя лично каждого, кто не остался равнодушным в эти дни», — сказал Шестаков.

Также ряд предприятий общепита Владивостока в той или иной форме поддержали горожан, пострадавших от непогоды.

Для обеспечения инструментом участников субботника, который прошёл в минувшие выходные, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод безвозмездно изготовил и передал 500 насадок для обколки льда.

Лесники безвозмездно изготовили 1400 черенков для лопат и ледорубов. Кроме того, лесозаготовительные компании отправили бригады профессиональных лесорубов для работ по очистке линий электропередач на острове Русский от поваленных деревьев. 12 бензопил и два портативных электрогенератора передал оперативным службам, принимающим участие в ликвидации последствий ЧС, торговый центр «Леруа Мерлен».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке альпинисты уже сколотили наледь на 118 из 168 вант Русского моста, но движение автотранспорта ещё не запущено.