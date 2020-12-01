Владивосток, , 04:29 — REGNUM Во Владивостоке альпинисты уже сколотили наледь на 118 из 168 вант Русского моста, но движение автотранспорта ещё не запущено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Как рассказали в обслуживающей организации «Дальний Восток», в очистке конструкций моста задействовано более 20 человек, которым на сегодняшний день удалось очистить 70% вант. И лишь через несколько дней станет понятно, когда запустят движение.

По мосту пускают лишь специальную многотонную машину, которая доставляет на остров крупногабаритные грузы, которые невозможно доставить на пароме, например, столбы опор ЛЭП.

«Цепляем трал с грузом к этой машине, переправляем на остров, там груз передаём на другой тягач», — пояснили в минтранспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, людей и грузы, автотранспорт на Русский и обратно перевозит паром «Босфор Восточный».

Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России также выделил четыре десантных катера.